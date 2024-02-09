Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» подтвердили, что Ду Кейрос перейдёт в «Гремио»

В «Зените» подтвердили, что Ду Кейрос перейдёт в «Гремио»
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что полузащитник сине-бело-голубых Ду Кейрос близок к переходу в бразильский «Гремио».

«Ду Кейрос уходит. Сделка будет оформлена на днях», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что полузащитник «Зенита» Ду Кейрос перейдёт в бразильский «Гремио» до конца нынешнего сезона на правах аренды. В нынешнем сезоне Ду Кейрос принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Источник: председатель правления «Зенита» Медведев подтвердил уход Ду Кейроса в «Гремио»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android