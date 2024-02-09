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Чанов: лучше, чтобы ЦСКА сохранил Мендеса — пока мы не видим вариантов покупок

Чанов: лучше, чтобы ЦСКА сохранил Мендеса — пока мы не видим вариантов покупок
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Бывший футболист Вячеслав Чанов высказался о возможном трансфере чилийского полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса в турецкий «Трабзонспор».

«Сейчас для ЦСКА важно сохранять ребят. Мы пока не видим определённых вариантов покупок игроков. Для меня лучше, чтобы ЦСКА сохранил Мендеса. Но мы не знаем ситуации — может, ЦСКА кого-то уже планирует на это место. У ЦСКА пока проблемы», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» сделал предложение ЦСКА по трансферу Виктора Мендеса. Отмечалось, что турецкий клуб предлагает € 4 млн + € 2 млн бонуса и процент от последующей продажи. Трансферное окно в Турции закрывается сегодня, 9 февраля, времени договориться очень мало.

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