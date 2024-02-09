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«Наполи» определился с основным кандидатом на пост главного тренера

«Наполи» определился с основным кандидатом на пост главного тренера
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«Наполи» заинтересован в приглашении на пост главного тренера команды нынешнего наставника «Милана» Стефано Пиоли, сообщает Calciomercato.

По информации источника, президент клуба Аурелио Де Лаурентис видит в 58-летнем специалисте наиболее подходящего кандидата. Контракт Пиоли с «Миланом» действует до конца следующего сезона, однако отмечается, что итальянец может покинуть нынешнюю команду досрочно по соглашению сторон.

Пиоли возглавляет «Милан» с 2019 года. Под его руководством команда становилась чемпионом Италии в сезоне-2021/2022. Также «россонери» выходили в полуфинал Лиги чемпионов – 2022/2023.

На данный момент «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Вальтера Маццарри набрали 35 очков после 22 туров и отстают от лидирующего «Интера» на 22 очка. Напомним, в прошлом сезоне «партенопейцы» выиграли скудетто впервые за 33 года.

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