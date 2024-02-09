«Всё сложилось бы иначе». Смолов — об уходе из «Фейеноорда» в 2010 году

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов ответил на вопрос, что поменял бы в своей карьере.

«Какой бы момент поменял бы в своей карьере? Нет ощущения, что хочу что-то перемотать. Но если подчеркнуть какой-то шаг, который мог бы стать отсчётом моей другой карьеры, более европейской, что ли, то это точно отъезд из «Фейеноорда» в 2010 году. Родители и агент уговаривали меня там остаться, но я принял решение уехать. Думаю, всё сложилось бы иначе. Жалею ли я об этом? Нет, не жалею», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Cappuccino&Catenaccio Show.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Фёдор Смолов провёл 16 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил две голевые передачи. Также на его счету пять игр, один гол и результативная передача в Фонбет Кубке России.