Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 24-го тура АПЛ сезона-2023/2024

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 24-го тура АПЛ сезона-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, матчем между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» стартует 24-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

10 февраля:

  • «Манчестер Сити» — «Эвертон» — 15:30 мск;
  • «Лутон Таун» — «Шеффилд Юнайтед» — 18:00 мск;
  • «Тоттенхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 18:00 мск;
  • «Фулхэм» — «Борнмут» — 18:00 мск;
  • «Вулверхэмптон» — «Брентфорд» — 18:00 мск;
  • «Ливерпуль» — «Бёрнли» — 18:00 мск;
  • «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл» — 20:30 мск.

11 февраля:

  • «Вест Хэм» — «Арсенал» — 17:00 мск;
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» — 19:30 мск.

12 февраля:

  • «Кристал Пэлас» — «Челси» — 23:00 мск.

На текущий момент турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Ливерпуль», набрав 51 очко в 23 играх. Второе место занимает «Манчестер Сити», заработавший 49 очков. На третьей строчке расположился «Арсенал», который также набрал 49 очков.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру АПЛ в январе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android