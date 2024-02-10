Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 24-го тура АПЛ сезона-2023/2024

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Сегодня, 10 февраля, матчем между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» стартует 24-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

10 февраля:

«Манчестер Сити» — «Эвертон» — 15:30 мск;

«Лутон Таун» — «Шеффилд Юнайтед» — 18:00 мск;

«Тоттенхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 18:00 мск;

«Фулхэм» — «Борнмут» — 18:00 мск;

«Вулверхэмптон» — «Брентфорд» — 18:00 мск;

«Ливерпуль» — «Бёрнли» — 18:00 мск;

«Ноттингем Форест» — «Ньюкасл» — 20:30 мск.

11 февраля:

«Вест Хэм» — «Арсенал» — 17:00 мск;

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» — 19:30 мск.

12 февраля:

«Кристал Пэлас» — «Челси» — 23:00 мск.

На текущий момент турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Ливерпуль», набрав 51 очко в 23 играх. Второе место занимает «Манчестер Сити», заработавший 49 очков. На третьей строчке расположился «Арсенал», который также набрал 49 очков.