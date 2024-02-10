Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 24-го тура АПЛ сезона-2023/2024
Сегодня, 10 февраля, матчем между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» стартует 24-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
10 февраля:
- «Манчестер Сити» — «Эвертон» — 15:30 мск;
- «Лутон Таун» — «Шеффилд Юнайтед» — 18:00 мск;
- «Тоттенхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 18:00 мск;
- «Фулхэм» — «Борнмут» — 18:00 мск;
- «Вулверхэмптон» — «Брентфорд» — 18:00 мск;
- «Ливерпуль» — «Бёрнли» — 18:00 мск;
- «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл» — 20:30 мск.
11 февраля:
- «Вест Хэм» — «Арсенал» — 17:00 мск;
- «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» — 19:30 мск.
12 февраля:
- «Кристал Пэлас» — «Челси» — 23:00 мск.
На текущий момент турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Ливерпуль», набрав 51 очко в 23 играх. Второе место занимает «Манчестер Сити», заработавший 49 очков. На третьей строчке расположился «Арсенал», который также набрал 49 очков.
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