Терзич — о победе над «Фрайбургом»: лучший матч «Боруссии» в 2024 году

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал победу команды над «Фрайбургом» (3:0) в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги.

«Думаю, «Боруссия» провела лучший матч в новом году. Команда держала игру под контролем с начала и до конца. Мы очень хорошо показали себя в защите. Мои подопечные сыграли дисциплинированно и зрело», — приводит слова Терзича пресс-служба клуба.

В пятницу, 9 февраля, «Боруссия» в родных стенах не оставила шансов «Фрайбургу» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги — 3:0. Таким образом, дортмундская команда не проигрывает на протяжении восьми матчей кряду. Сейчас подопечные Эдина Терзича имеют на своём счету 40 набранных очков. Они занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу.