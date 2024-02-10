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Защитник «Спартака» Чернов прокомментировал разгромную победу в матче с «Шабаб Аль-Ахли»

Защитник «Спартака» Чернов прокомментировал разгромную победу в матче с «Шабаб Аль-Ахли»
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о минувшем матче Зимнего кубка РПЛ с «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, в котором красно-белые победили со счётом 5:0.

Winline Зимний Кубок РПЛ
09 февраля 2024, пятница. 18:45 МСК
Шабаб Аль-Ахли
Дубай, ОАЭ
Окончен
0 : 5
Спартак М
Москва, Россия
0:1 Игнатов – 3'     0:2 Игнатов – 28'     0:3 Мартинс – 54'     0:4 Зиньковский – 84'     0:5 Угальде – 87'    

«Если бы у нас тренерский штаб знал, что «Шабаб Аль-Ахли» будет играть не основной, то, может, была бы какая-то двухсторонка между собой. Больше игрового времени получили. Выводы по игре с «Шабаб Аль-Ахли» делать не надо. Просто получили какое-то игровое время. Приятно, что сыграли не с нашей командой, а с иностранной», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в этом матче дублем отметился полузащитник Михаил Игнатов. По голу забили хавбек Кристофер Мартинс, нападающий Антон Зиньковский и нападающий Манфред Угальде.

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