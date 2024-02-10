Жирков ответил на вопрос, видит ли себя главным тренером

Бывший футболист ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос, готов ли он к тренерской работе.

«Я себя не представлял в качестве главного тренера. Ни в Первой, ни во Второй лиге или молодёжке. Я не представляю, что стою на бровке, в раздевалке. Может быть, как помощник, но как главный тренер, думаю, ещё ментально пока не готов.

Раньше представлял, когда был футболистом. Выходишь на тренировку, ничего делать не надо, квадраты поставил, и вы поиграли. На самом деле тренировать — тяжёлая работа», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, Жирков завершил карьеру летом 2022 года. Последним клубом экс-футболиста стали подмосковные «Химки».