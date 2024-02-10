Юрий Жирков ответил на вопрос, нужен ли «Зениту» защитник

Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков порассуждал, нужен ли сине-бело-голубым новый игрок на позицию защитника.

«У них такой большой состав. Тех, с кем я играл, уже половины нет. У них на замене бразильцы, Ерохин, Сутормин. Они могли бы составить конкуренцию, играя вторым составом.

У них есть Дуглас, Фернандес, Караваев, который меня менял, когда я играл. Так что ничего в этом нет, чтобы правый защитник играл слева», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, ранее стало известно, что левый защитник «Зенита» Даниил Круговой перейдёт в ЦСКА летом 2024 года, когда у него завершится контракт с санкт-петербургским клубом.

После 18 туров чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место.