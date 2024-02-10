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Жирков: Семак даёт шансы молодым, они выходят на замену

Жирков: Семак даёт шансы молодым, они выходят на замену
Сергей Семак
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о шансах молодых футболистов в «Зените».

«Почему Семак не доверяет молодёжи? Хочет выигрывать. Он даёт шансы молодым, они выходят на замену. Так что этими возможностями им надо пользоваться. Я когда был на игре Кубка России с «Балтикой», у молодёжи были шансы. В академии есть хорошие игроки. Я когда ещё играл, состав постоянно наполняли игроками молодёжки. Так что их постоянно видят и замечают», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар».

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