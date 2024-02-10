Жирков — о Круговом: для футболиста сидеть и играть во Второй лиге не выход

Бывший футболист сборной России, «Зенита», ЦСКА и «Челси» Юрий Жирков считает, что для защитника Данила Кругового играть во Второй лиге — «это не выход».

«Клубы могли бы как-то договориться, чтобы он сразу перешёл, найти точки соприкосновения. Для футболиста сидеть и играть во Второй лиге — это не выход. Тем более он играл в сборной России и очень квалифицированный футболист», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Юрию Жиркову 40 лет. В июле 2018 года Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России. В феврале 2023 года Жирков завершил карьеру футболиста в возрасте 39 лет.

На протяжении карьеры Жирков выступал за тамбовский «Спартак» (2001–2003), ЦСКА (2004–2009), «Челси» (2009–2011), «Анжи» (2011–2013), московское «Динамо» (2013–2015) и «Зенит» (2016–2021).