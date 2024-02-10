Жирков ответил на вопрос, может ли у Семака получиться карьера в Европе

Бывший защитник петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков поделился мыслями о возможной работе главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака в Европе.

«Почему нет? В какой лиге стоит попробовать, например, Словакия или Сербия? Беларусь? Не знаю, зависит от того, какие будут предложения», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, Семак является главным тренером петербургского «Зенита» с мая 2018 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми истекает в июне 2025 года. Отметим, что под руководством Семака петербургский клуб пять раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее Юрий Жирков ответил на вопрос о том, видит ли он себя в будущем главным тренером.