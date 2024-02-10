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Юрий Жирков поделился впечатлениями от Кубка Легенд

Юрий Жирков поделился впечатлениями от Кубка Легенд
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Бывший полузащитник ЦСКА Юрий Жирков сравнил участие в Кубке Легенд и игру в хоккей на Красной площади. Кубок Легенд проходит в Москве 10 и 11 февраля.

«В хоккей я сейчас играю больше, чем в футбол. Но участвовать в таком турнире очень приятно, много болельщиков, приехали именитые футболисты из разных стран. Впечатления от мероприятия только положительные. Поэтому, наверное, больше удовольствия от Кубка Легенд, на Красной площади всё же атмосфера была совсем товарищеской», — приводит слова Жиркова Legalbet.

В стартовом матче легенды ЦСКА обыграли легенд «Локомотива» со счётом 9:5. Юрий Жирков отметился дублем.

Напомним, последним клубом 40-летнего Юрия Жиркова были подмосковные «Химки» в 2022 году.

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