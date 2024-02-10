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«Манчестер Сити» — «Эвертон»: Холанд открыл счёт в матче

«Манчестер Сити» — «Эвертон»: Холанд открыл счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Эвертон». Игра проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Джон Брукс. «Манчестер Сити» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
1 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Холанд – 71'    

На 71-й минуте Эрлинг Холанд вывел «Манчестер Сити» вперёд.

После 22 игр в АПЛ «Манчестер Сити» набрал 49 очков и занимает второе место. В свою очередь, после 23 туров чемпионата Англии «Эвертон» заработал 19 очков и расположился на 18-й строчке.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команды уже встречались в 19-м туре. В той встрече подопечные Гвардиолы одержали победу со счётом 3:1.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Манчестер Сити» и «Эвертон» сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге «горожане» обыграли «ирисок» со счётом 3:0.

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