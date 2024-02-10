Стало известно, почему вратарь «Ливерпуля» Алисон пропускает матч АПЛ с «Бёрнли»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, причины отсутствия голкипера команды Алисона Бекера в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли». На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.

«У нас не играет Конате, который недоступен из–за дисквалификации. В команде немного борются с гриппом, поэтому мы должны посмотреть, кто в итоге будет доступен. Это всё это не круто, но, в конце концов, у нас будет 11 игроков, и мы сыграем», — приводит слова Клоппа Goal.

В нынешнем сезоне бразильский голкипер принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч и девять встреч сыграл «насухо». На данный момент после 23 сыгранных матчей английского чемпионата «Ливерпуль» находится на втором месте с 51 очком.