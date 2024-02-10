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Стало известно, почему вратарь «Ливерпуля» Алисон пропускает матч АПЛ с «Бёрнли»

Стало известно, почему вратарь «Ливерпуля» Алисон пропускает матч АПЛ с «Бёрнли»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, причины отсутствия голкипера команды Алисона Бекера в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли». На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
1-й тайм
1 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Жота – 31'    

«У нас не играет Конате, который недоступен из–за дисквалификации. В команде немного борются с гриппом, поэтому мы должны посмотреть, кто в итоге будет доступен. Это всё это не круто, но, в конце концов, у нас будет 11 игроков, и мы сыграем», — приводит слова Клоппа Goal.

В нынешнем сезоне бразильский голкипер принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч и девять встреч сыграл «насухо». На данный момент после 23 сыгранных матчей английского чемпионата «Ливерпуль» находится на втором месте с 51 очком.

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Источник: Салах заинтересован в продлении контракта с «Ливерпулем»
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