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«Байер» — «Бавария»: за хозяев забил игрок, арендованный у мюнхенцев

«Байер» — «Бавария»: за хозяев забил игрок, арендованный у мюнхенцев
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В эти минуты проходит встреча 21-го тура немецкой Бундеслиги между леверкузенским «Байером» и мюнхенской «Баварией». Команды играют на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Германия - Бундеслига . 21-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
2-й тайм
2 : 0
Бавария
Мюнхен
1:0 Станишич – 18'     2:0 Гримальдо – 50'    

На 18-й минуте защитник Йосип Станишич вывел «Байер» вперёд. Отметим, что защитник выступает за команду из Леверкузена на правах аренды из «Баварии».

В нынешнем сезоне эти команды уже встречались между собой в рамках четвёртого тура чемпионата Германии. Встреча, проходившая в Мюнхене, завершилась вничью со счётом 2:2.

После 20 сыгранных туров турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет леверкузенский «Байер». В активе подопечных Хаби Алонсо 52 очка. Мюнхенская «Бавария» с 50 очками находится на втором месте.

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