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«Та же область колена». Тренер «Ливерпуля» Клопп — о травме Александер-Арнольда

«Та же область колена». Тренер «Ливерпуля» Клопп — о травме Александер-Арнольда
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травме защитника клуба Трента Александер-Арнольда, полученной в матче 24-го тура АПЛ с «Бёрнли» (3:1). Напомним, футболист был заменён в перерыве матча.

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Жота – 31'     1:1 О'Ши – 45'     2:1 Диас – 52'     3:1 Нуньес – 79'    

«Та же область колена. Ничего особо страшного, но он снова почувствовал это, и мы должны посмотреть. Мы оценим это. Мы узнали об этом в игре и подумали «что мы можем сделать», а Трент сказал «нет, всё в порядке». Но это не так, как он чувствует, поэтому нам пришлось быть осторожными и снять его с игры», — приводит слова Клоппа ВВС.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и деcятью голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 70 млн. На данный момент после 23 сыгранных матчей «Ливерпуль» располагается на втором месте с 51 очком.

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