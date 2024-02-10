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Александер-Арнольд стал лучшим ассистентом-защитником в истории АПЛ

Александер-Арнольд стал лучшим ассистентом-защитником в истории АПЛ
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Игрок «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отдал голевой пас в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (2:1), который проходит в данный момент, и стал лучшим ассистентом-защитником в истории чемпионата.

Для английского защитника этот голевой пас стал 58-м. Трент по этому показателю обогнал своего партнёра по команде Эндрю Робертсона, у которого 57 результативных передач.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и девятью голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 70 млн. На данный момент после 23 сыгранных матчей «Ливерпуль» располагается на втором месте с 51 очком.

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