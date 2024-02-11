Беллингем побил рекорд результативности сразу пяти звёзд «Реала»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал одним из героев матча 24-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной» (4:0). По ходу встречи британский хавбек отметился двумя забитыми мячами.

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Таким образом, Беллингем записал в свой актив уже 20 голов и восемь результативных передач в 29 встречах за мадридский клуб. Конкретно в матчах Ла Лиги Джуд стал автором 16 забитых мячей и уже в первом сезоне выступлений за клуб превзошёл по количеству голов в «Реале» пятерых именитых футболистов, ранее выступавших за мадридскую команду: Дэвида Бекхэма (13), Майкла Оуэна (13), Арьена Роббена (11), Уэсли Снейдера (11) и Микаэля Лаудрупа (12).

На данный момент Беллингем является лучшим бомбардиром «Реала» в сезоне.