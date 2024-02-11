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Джуд Беллингем установил уникальный рекорд «Реала» в ХХI веке

Джуд Беллингем установил уникальный рекорд «Реала» в ХХI веке
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал одним из героев матча 24-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной» (4:0). По ходу встречи британский хавбек отметился двумя забитыми мячами. Беллингем записал в свой актив 20 голов и восемь результативных передач в 29 встречах за мадридский клуб. 16 мячей были забиты им в матчах Ла Лиги.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Таким образом, Джуд Беллингем – единственный полузащитник «Реала», которому покорилась отметка в 15 голов за сезон Ла Лиги в ХХI веке. Ни один другой футболист его амплуа не забивал такое количество голов за «Реал» в одном сезоне в текущем тысячелетии, сообщает Madrid Zone.

Напомним, по количеству голов в «Реале» Джуд сравнялся с легендарным Дэвидом Бекхэмом, который также забил за всю карьеру в клубе 20 мячей.

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