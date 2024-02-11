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«Всё стало очень неожиданным, просто позвонили». Джорджевич — об уходе из «Сочи»

«Всё стало очень неожиданным, просто позвонили». Джорджевич — об уходе из «Сочи»
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Черногорский нападающий Лука Джорджевич рассказал, как узнал о расторжении контракта с «Сочи».

«У меня не было мыслей до зимнего перерыва, что история с «Сочи» может закончиться. Это всё стало очень неожиданным для меня. Узнал обо всём во время отпуска.

Просто позвонили по телефону и сказали, что клуб не нуждается в моих услугах? Да. Просто позвонили и сказали: всё, тренер так решил. Сказали искать варианты. Конечно, это неприятно», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

«Сочи» объявил о расторжении контракта с Лукой Джорджевичем 30 января. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в клуб «Абха» из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Лука Джорджевич провёл 11 матчей, в которых забил два мяча и оформил две голевые передачи.

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