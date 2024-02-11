Алексей Косолапов: сборная Казахстана не выйдет на чемпионат Европы, они выжали максимум

Бывший футболист «Локомотива» Алексей Косолапов высказался о шансах сборной Казахстана квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года.

«Сборная Казахстана достаточно удивила, удачно выступила. Я считаю, что они выжали максимум. Есть шансы пройти на чемпионат Европы, но мне кажется, что они не выйдут», — сказал Косолапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в первом стыковом матче сборная Казахстана сыграет с греческой национальной командой. В случае победы сборная Казахстана встретится с победителем пары Грузия – Люксембург.

В рамках трёх стыковых турниров 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта – три финала. Три победителя финалов станут участниками предстоящего чемпионата Европы в Германии.