Нигерия — Кот-д'Ивуар: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Африки начнётся в 23:00

В матче финала Кубка африканских наций встретятся сборные Нигерии и Кот-д'Ивуара. Команды будут играть на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Игра начнётся в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок африканских наций . Финал Кубок африканских наций . Финал 11 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК Нигерия Не начался Кот-д'Ивуар Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, Кубок африканских наций 2024 года проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. В турнире принимали участие 24 национальные команды. Действующим обладателем трофея является национальная команда Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету национальной команды Египта (7). Финальный матч состоится в воскресенье, 11 февраля.