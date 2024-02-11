Российский тренер Игорь Черевченко покинул таджикский «Истиклол» после окончания контракта вместе с тренерским штабом.

«Руководство футбольного клуба «Истиклол» и тренерский штаб клуба во главе с главным тренером команды Игорем Черевченко приняли решили не продлевать контракты, срок которых истёк. По истечении срока действий контрактов команду покинули главный тренер клуба Игорь Черевченко, старший тренер Юрий Батуренко, тренер Алишер Тухтаев и врач реабилитолог Лилия Сидоркина.

Руководство футбольного клуба «Истиклол» выражает искреннюю благодарность всему тренерскому штабу за проделанную работу и желает им удачи и успехов в дальнейшей тренерской карьере», — сообщает пресс-служба клуба.

Черевченко возглавил «Истиклол» в январе 2023 года и за один год выиграл чемпионат Таджикистана, а также Кубок Таджикистана.