Сергей Гуренко: Дзюба приносит очень много пользы, которую не все видят

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что нападающий железнодорожников Артём Дзюба приносит много пользы.

«Давайте не будем обсуждать Артёма. Он очень хороший футболист. Его надо уметь правильно использовать. Дзюба приносит очень много пользы, которую не все видят», — приводит слова Гуренко «РБ Спорт».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля прошлого года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за железнодорожников 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.