Нападающий «Манчестер Юнайтед» Хойлунд забил в пятом матче подряд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд отметился забитым мячом в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:0, идёт первый тайм). Таким образом, он отличился в пятом матче подряд.

Ранее нападающий забивал в 19-м туре с «Астон Виллой» (3:2), в 21-м туре с «Тоттенхэмом» (2:2), где отдал ещё голевую передачу, в игре 22-го тура в «Вулверхэмптоном» (4:3), где также отметился ассистом, и во встрече 23-го тура с «Вест Хэмом» (3:0). 20-й тур АПЛ Расмус пропустил из-за болезни.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл за «Манчестер Юнайтед» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 65 млн.