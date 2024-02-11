«Ростов» проиграл казахстанскому «Кайрату» и не смог выиграть Зимний кубок РПЛ

Сегодня, 11 февраля, проходил матч Винлайн Зимнего кубка РПЛ, в котором встречались казахстанский «Кайрат» и российский «Ростов». Игра шла на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу казахстанской команды. «Чемпионат» вёл текстовую-онлайн трансляцию матча.

На 30-й минуте Дмитрий Сергеев сделал пас в штрафную, Георгий Зария пяткой скинул мяч в центр, а Жоао Пауло с близкого расстояния пробил Никиту Медведева. На 65-й минуте Зария сыграл в стенку с партнёром, продвинулся вперёд и пробил верхом из-за пределов штрафной — мяч от перекладины влетел в сетку. На 73-й минуте матча вратарь Вадим Ульянов получил прямую красную карточку. На 90+6-й минуте Николай Комличенко отыграл один мяч.

На данный момент после двух сыгранных матчей Зимнего кубка РПЛ «Кайрат» располагается на третьем месте с двумя очками. «Ростов» занимает первую строчку с шестью очками после трёх сыгранных встреч.