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«Барселона» — «Гранада»: стали известны составы команд на матч 24-го тура Ла Лиги

«Барселона» — «Гранада»: стали известны составы команд на матч 24-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 11 февраля, состоится матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» дома примет «Гранаду». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом.

Испания - Примера . 24-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Гранада
Гранада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Кубарси, Канселу, Кристенсен, Мартинес, де Йонг, Гюндоган, Педри, Ямал, Левандовски.

«Гранада»: Баталья, Санчес, Анхель, Микель, Нева, Руис, Онгла, Гумбау, Мелендо, Пельистри, Аресо.

Команды уже встречались в первом круге чемпионата Испании по футболу. Их игра в рамках 9-го тура Примеры состоялась 8 октября 2023 года. Она завершилась ничейным результатом – 2:2.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу. У подопечных Хави в активе 50 очков, а их отставание от лидера сезона мадридского «Реала» составляет 11 очков. Но «сливочные» уже сыграли свой матч 24-го тура, и если каталонцы победят, то разрыв сократится до восьми очков. «Гранада» продолжает бороться за выживание в подвале таблицы. В данный момент команда занимает 19-е место, имея на счету 12 очков.

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