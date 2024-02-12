Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Статистики назвали лучшего игрока Европы по созданным моментам и успешным пасам в штрафную

Статистики назвали лучшего игрока Европы по созданным моментам и успешным пасам в штрафную
Аудио-версия:
Комментарии

25-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор стал лучшим футболистом текущего сезона среди представителей семи передовых европейских лиг по двум статистическим показателям, сообщает Squawka.

Эдегор является лидером по количеству созданных голевых моментов — 61. В выездном матче 24-го тура АПЛ с лондонским «Вест Хэмом» (6:0) 11 февраля норвежский хавбек создал семь голевых шансов, оформив два ассиста. Также капитан «канониров» является лучшим футболистом сезона из топ-чемпионатов Европы по числу успешных передач в штрафную с игры — 22.

В текущем сезоне Мартин Эдегор сыграл в АПЛ 21 матч, записав на свой счёт четыре забитых гола и пять результативных передач. Во всех турнирах на его счету 30 матчей, семь голов и шесть ассистентских действий.

Материалы по теме
Мартин Эдегор отдал первое место Холанду в номинации на лучшего игрока 2023 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android