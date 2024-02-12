Статистики назвали лучшего игрока Европы по созданным моментам и успешным пасам в штрафную

25-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор стал лучшим футболистом текущего сезона среди представителей семи передовых европейских лиг по двум статистическим показателям, сообщает Squawka.

Эдегор является лидером по количеству созданных голевых моментов — 61. В выездном матче 24-го тура АПЛ с лондонским «Вест Хэмом» (6:0) 11 февраля норвежский хавбек создал семь голевых шансов, оформив два ассиста. Также капитан «канониров» является лучшим футболистом сезона из топ-чемпионатов Европы по числу успешных передач в штрафную с игры — 22.

В текущем сезоне Мартин Эдегор сыграл в АПЛ 21 матч, записав на свой счёт четыре забитых гола и пять результативных передач. Во всех турнирах на его счету 30 матчей, семь голов и шесть ассистентских действий.