Президент «Урала» Иванов: Помазун будет доигрывать сезон у нас

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб из Екатеринбурга не намерен отпускать голкипера Илью Помазуна посреди сезона.

«Ищет, не ищет — у нас Помазун до конца сезона. Никуда он от нас не уйдёт, если что-то невероятное не случится. В контракте написано, что за 15 дней до конца трансферного окна (ЦСКА может отозвать Помазуна из аренды, — Прим. «Чемпионата»). Окно закрывается 22 февраля, уже все дни пропустили, осталось 10 дней. Так что никого мы не ищем. Про лето надо уже спрашивать у ЦСКА, отпустят они его куда-то или нет. Мы здесь никакой роли играть не будем. А сейчас он никуда не уходит и будет доигрывать сезон у нас», — приводит слова Иванова издание «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что Помазун может перейти в «Спартак». Отмечалось, что переговоры между красно-белыми и ЦСКА по трансферу Ильи находятся на довольно продвинутой стадии, и что сделка, возможно, будет оформлена уже в ближайшее время, сам переход должен состояться летом, когда закончится аренда голкипера в «Урале». Позднее в ЦСКА информация была опровергнута. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Илья Помазун провёл 18 матчей. Также на счету голкипера четыре игры в Фонбет Кубке России.