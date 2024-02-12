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В костромском «Спартаке» не рассматривают возвращение Глушакова после сборов с «Ростовом»

В костромском «Спартаке» не рассматривают возвращение Глушакова после сборов с «Ростовом»
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Заместитель генерального директора по вопросам PR и отношениям с болельщиками костромского «Спартака» Елена Трошкина рассказала, что в клубе не рассматривают возможность возвращения хавбека Дениса Глушакова.

«Мы рассчитали уже количество мест в заявке, пока нас устраивает наша комплектация. Поэтому вряд ли разговоры о возвращении Дениса внутри клуба велись», — сказала Трошкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 37-летний Глушаков покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил российского полузащитника на весь второй тайм матча с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1).

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