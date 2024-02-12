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Пиоли: в последние полтора месяца «Милан» движется почти в том же темпе, что и «Интер»

Пиоли: в последние полтора месяца «Милан» движется почти в том же темпе, что и «Интер»
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о текущей форме команды после победы в матче 24-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (1:0).

Италия - Серия А . 24-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Эрнандес – 25'    

«Мы хорошо работаем в последние полтора месяца, мы движемся почти в том же темпе, что и «Интер». «Интер» проводит невероятный чемпионат, и мы стараемся выиграть каждую игру, посмотрим, что у нас получится.

Бесполезно оглядываться назад, теперь впереди Лига Европы. Будет больше обязательств, и будет ещё больше энергии: мы должны хорошо выступить в Европе и в лиге», — приводит слова Пиоли Milan News.

На данный момент «Милан» после 24 сыгранных матчей итальянской Серии А располагается на третьем месте с 52 очками. «Наполи» находится на девятой строчке с 35 очками. Лидером чемпионата является «Интер», у которого 60 очков.

Турнирная таблица Серии А
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