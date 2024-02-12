Тренер «Милана» Пиоли — о Леау и Эрнандесе: на фланге они чувствуют друг друга

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о форме защитника Тео Эрнандеса и вингера Рафаэла Леау. Напомним, гол Эрнандеса с передачи португальца принёс «россонери» победу над «Наполи» (1:0) в матче 24-го тура итальянской Серии А.

«Лучшие времена Тео и Леау вернулись? Да. По необходимости Тео был вынужден играть на позиции центрального защитника, и, на мой взгляд, у него это отлично получалось. На фланге они чувствуют друг друга, они чувствуют запах друг друга, они знают друг друга, я даже целую их, когда они забивают голы (смеётся).

Думаю, в прошлом году Тео было тяжело пережить разочарование от финала чемпионата мира и усталость от турнира в то время. В этом году, когда мы возобновили сезон, я нашёл его очень позитивным, очень инициативным.

Он стал лидером этой команды. Игры, которые он провёл на позиции центрального защитника, заставили его понять, насколько более бдительным и активным он может быть в оборонительной фазе. У него такой большой потенциал, что он просто обязан продолжать в том же духе», — приводит слова Пиоли Milan News.

На данный момент «Милан» после 24 сыгранных матчей итальянской Серии А располагается на третьем месте с 52 очками. «Наполи» находится на девятой строчке с 35 очками. Лидером чемпионата является «Интер», у которого 60 очков.