Галактионов рассказал о влиянии Дзюбы на микроклимат в «Локомотиве»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о влиянии 35-летнего нападающего Артёма Дзюбы на микроклимат в команде.

«Вы сами могли здесь заметить, как здорово Дзюба тренируется, как он справляется с нагрузками. Безусловно, есть какие-то индивидуальные моменты, которые нужно корректировать и дозировать, но это мелочи. Я бы выделил его влияние на внутренний микроклимат команды — это бесценно. Только его присутствие, его внимательное отношение к работе не даёт остальным ни шанса делать какие-то послабления.

На одной из тренировок у нас был формат коротких игр. И его команда в них уступала. Артём в жёсткой форме спрашивает у партнёра: «В чем дело?» Ему отвечают: «Не пошло». Но в понимании Дзюбы нет такого понятия — «не пошло». В нём есть эта ментальность победителя. Он хочет побеждать даже в этих микроматчах на тренировке.

У молодых футболистов есть такое, что может «не пойти», что можно что-то сделать некачественно… А посыл Дзюбы — нет, не может «не пойти»: есть только этот миг, то, что было вчера и будет завтра, — неважно. Давать результат надо прямо сейчас, в том числе на тренировке», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля прошлого года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за железнодорожников 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.