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Хиддинк: возможно, отстранение России не позволит раскрыться новому Аршавину или Головину

Хиддинк: возможно, отстранение России не позволит раскрыться новому Аршавину или Головину
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Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк поделился мнением по поводу отстранения российских клубов и сборных от международных турниров.

«Футбол должен нести объединяющую функцию. Но мы видим, что сейчас система далека от этого. Как повлияет изоляция российского футбола на молодых футболистов? Возможно, отстранение России не позволит раскрыться новому Аршавину или Головину, в этом нет ничего хорошего для футбола», — приводит слова Хиддинка издание «РБ Спорт».

Напомним, в конце февраля УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и все отечественные команды от международных соревнований из-за событий на Украине. В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0), сыграли вничью с Ираном (1:1), молодёжной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1), Кенией (2:2) и проиграли молодёжной команде Египта (1:2).

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