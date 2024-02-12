«Уговорите его передумать, может, это эмоции». Ташуев — о завершении карьеры Кудряшовым

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал о том, как узнал о решении защитника Фёдора Кудряшова уйти из профессионального спорта, а также высказался о карьере футболиста.

«Ожидали ли мы такого решения? Конечно, не ожидали. Мы на Фёдора рассчитывали, он нам сильно помог в первой части сезона. Мне позвонил спортивный директор Кирилл Николаевич Котов и сообщил эту новость. Моя первая фраза была такой: «Уговорите его передумать, может, это эмоции». Потом уже побеседовал с Федей, посмотрел в его уставшие глаза, и он сказал мне, что просто устал, у него то тут болит, то там, он не хочет занимать чьё‑то место в команде и, не дай бог, ещё получит травму и потом придётся лечиться.

Мне кажется, что это не спонтанное решение завершить карьеру, скорее, он долго думал об этом. И, когда пришло, Фёдор честно сказал, что заканчивает. Хочется пожелать ему успехов в будущем, делиться своими знаниями и опытом, тем более, как я знаю, он собирается заниматься футбольной деятельностью.

У Фёдора была очень хорошая карьера. Не каждый российский футболист, тем более уже немолодой, заиграет в высшей лиге Турции, а он играл на высоком уровне», — сказал Ташуев «Матч ТВ».

Напомним, 8 февраля 2024 года бывший защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов объявил о завершении карьеры. Об этом сообщила пресс-служба воронежского «Факела», за который 36-летний игрок обороны выступал в нынешнем сезоне.

В нынешнем сезоне 36-летний защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В течение карьеры Кудряшов выступал за московский «Спартак», «Ахмат», «Ростов», «Сочи», «Антальяспор» и другие команды.