Адиев: на первый план в РПЛ выходят россияне. Когда давать им шанс, если не сейчас?

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев считает, что сейчас в РПЛ на первый план выходят российские игроки.

«Понятно, что сейчас в РПЛ россияне выходят на первый план. Считаю, что правильно. Хотел бы, чтобы российские футболисты больше играли. Если не сейчас, то когда надо давать шанс ребятам, чтобы они показали себя на высоком уровне?» — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона выиграл «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков по результатам 18 проведённых встреч. На втором месте расположился «Зенит» (36 очков), тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32). Последние места в турнирной таблице занимают «Сочи» и «Балтика».