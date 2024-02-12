Тренер «Локо» Галактионов высказался о ситуации с контрактами Миранчука и Жемалетдинова

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ситуации с истекающими контрактами полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова. Напомним, контракты футболистов с железнодорожниками рассчитаны до окончания нынешнего сезона.

«Вижу ли Миранчука и Жемалетдинова в составе? Да, конечно. Мы знаем их потенциал. Оба этих футболиста способны делать разницу на поле, дать толчок команде, как тот же Дима Баринов — воспитанник клуба, который недавно продлил свой контракт, доказывая и демонстрируя всем, кто такие ключевые игроки, на которых клуб должен опираться в дальнейшем.

Мы отзываемся о них исключительно в комплиментарной форме. Понятно, что контракты и переговорный процесс — это несколько другая составляющая, это не наша прерогатива. Но, насколько я знаю, руководство клуба встречалось в Москве с представителями игроков, а здесь спортивный директор Дмитрий Ульянов разговаривал с самими ребятами. У всех есть чёткое понимание ситуации, все спокойно работают, тренируются и играют. Переговорный процесс никак не сказывается на их уровне подготовки», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Оба футболиста являются воспитанниками железнодорожников. Миранчук выступает за основную команду «Локомотива» с 2017 года. За этот период он принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 47 голами и 32 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

На счету Жемалетдинова 142 матча за красно-зелёных, 21 гол и 25 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4 млн.