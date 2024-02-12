Ловчев: у Абаскаля и Роббен с его левой ногой не играл бы справа

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал интервью Георгия Джикии и Олега Малышева за отсутствие откровенности. По его мнению, в интервью не были подняты самые острые темы. Также Ловчев в очередной раз раскритиковал Гильермо Абаскаля за требование к футболистам в плане рабочей ноги.

«Не понял бури после интервью Георгия Джикии и Олега Малышева. Говорят об откровенности интервью, но я не услышал ничего из того, что можно было бы назвать откровенностью. Все понимают, что стоит на кону, — у Джикии контракт и будущее, а «Спартак» не хочет открытого горения в команде. Абаскаль вообще сказал так, что ничего не произошло.

Тему про какую надо рабочую ногу мы услышали от великого тренера Абаскаля — вот это откровение! Я так понимаю, у этого специалиста Роббен с его левой ногой справа бы не играл, нога не та», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, в текущем сезоне капитан «Спартака» Георгий Джикия потерял место в основном составе команды Гильермо Абаскаля. Испанский специалист аргументирует свой выбор тем, что ему не нужны два левоногих центральных защитника на поле одновременно. Поэтому вместо Джикии он предпочитает правшу Алексиса Дуарте.