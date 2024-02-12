Евгений Ловчев поделился своим видением ситуации Джикии в «Спартаке»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился своим видением ситуации защитника красно-белых Георгия Джикии, который потерял место в основном составе московской команды. По его мнению, ситуация Джикии может стать показательной для других игроков в плане отношения «Спартака» к своим футболистам во время сложностей.

«Человек, который был капитаном и играл много, относился к клубу хорошо, перестал играть. Тут одно из двух — или он стал играть намного хуже, или дело в отношениях с тренером. Стал ли Джикия играть хуже? Я не вижу этого, он играл плюс-минус на одном уровне. Были ошибки, но у всех есть ошибки.

Джикия может не попадать в состав, у тренера может быть своё мнение, но это должно быть подкреплено результатом. А клуб, на мой взгляд, должен понимать, что это не рядовой игрок. По нему другие игроки равняют возможное отношение клуба в сложной ситуации», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, в сезоне-2023/2024 под руководством Гильермо Абаскаля капитан «Спартака» Георгий Джикия потерял место в основном составе. Сам испанец аргументирует свой выбор тем, что ему не нужны два левоногих центральных защитника на поле одновременно.