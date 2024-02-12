Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Локомотива» Галактионов ответил на вопрос о защитнике «Спартака» Джикии

Тренер «Локомотива» Галактионов ответил на вопрос о защитнике «Спартака» Джикии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о том, мог бы защитник «Спартака» Георгий Джикия стать решением проблемы в центре обороны железнодорожников.

«Георгий, безусловно, статусный футболист, но как мы можем говорить об игроке с действующим контрактом, находящемся в расположении другой команды? Говорить о его качестве и перспективах в другом клубе совершенно некорректно», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, Джикия является капитаном «Спартака», однако в нынешнем сезоне он потерял место в основном составе красно-белых. 30-летний футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности Джикия провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.

Материалы по теме
Галактионов рассказал о влиянии Дзюбы на микроклимат в «Локомотиве»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android