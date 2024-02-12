Тренер «Локомотива» Галактионов ответил на вопрос о защитнике «Спартака» Джикии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о том, мог бы защитник «Спартака» Георгий Джикия стать решением проблемы в центре обороны железнодорожников.

«Георгий, безусловно, статусный футболист, но как мы можем говорить об игроке с действующим контрактом, находящемся в расположении другой команды? Говорить о его качестве и перспективах в другом клубе совершенно некорректно», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, Джикия является капитаном «Спартака», однако в нынешнем сезоне он потерял место в основном составе красно-белых. 30-летний футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности Джикия провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.