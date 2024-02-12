Нападающий «Зенита» Сергеев: приятно, что мы выиграли Кубок равноправия

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о последних контрольных матчах сине-бело-голубых.

«Как оценю победу в Кубке равноправия? Приятно, что победили. У нас были хорошие соперники — и катарская команда, и «Шанхай» со Слуцким. Впереди — «Сантос». Думаю, это хороший турнир, плюс «Матч ТВ» показывает, родные и близкие смотрят на нас по телевизору. Передаю всем болельщикам, а также родным и близким огромный привет!» — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» досрочно стал обладателем Кубка равноправия, соперниками в котором являются катарский «Аль-Духаиль», китайский «Шанхай Шэньхуа» и бразильский «Сантос». 13 февраля команда Сергея Семака сыграет с «Сантосом», но турнирного значения эта игра уже не имеет.