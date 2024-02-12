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Деку назвал Роналдиньо лучшим футболистом, с которым он когда-либо играл

Деку назвал Роналдиньо лучшим футболистом, с которым он когда-либо играл
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Спортивный директор «Барселоны» Деку назвал экс-полузащитника сине-гранатовых, «ПСЖ», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо лучшим футболистом, с которым он играл за одну команду.

«Роналдиньо. Знаете почему? Потому что он был весёлым, он играл, получая удовольствие, и развлекал нас. Это было великолепно!» — приводит слова Деку SOL.

Полная трансляция матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Роналдиньо играл за «Барселону» с 2003 по 2008 год. Вместе с сине-гранатовыми он дважды становился чемпионом Испании и выигрывал Лигу чемпионов. Летом 2008 года бразилец перебрался в «Милан», в составе которого в сезоне-2010/2011 стал чемпионом Италии. Кроме того, в 2002 году Роналдиньо стал чемпионом мира.

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