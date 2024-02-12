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Петржела: Кержаков — подающий надежды тренер, ему стоит попробовать свои силы в «Сабахе»

Петржела: Кержаков — подающий надежды тренер, ему стоит попробовать свои силы в «Сабахе»
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Александру Кержакову стоит продолжить тренерскую карьеру в клубе «Сабах» из Азербайджана. По его словам, экс-футболист «Зенита» является подающим надежды специалистом.

«Сабах» определённо стоит того, чтобы Александр попробовал свои силы там. Это тренерская работа. Не имеет значения, где находится клуб. Кержаков — всё ещё подающий надежды тренер», — сказал Властимил Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в ходе тренерской карьеры Александр успел поработать наставником сербского «Спартака», кипрской «Кармиотиссы», «Томи» и «Пари Нижний Новгород». В качестве футболиста Кержаков выступал за «Зенит», «Севилью», «Цюрих» и московское «Динамо».

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