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Василий Уткин высказался о конфликте Джикии и Абаскаля в «Спартаке»

Василий Уткин высказался о конфликте Джикии и Абаскаля в «Спартаке»
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Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин высказался о конфликте капитана «Спартака» Георгия Джикии с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Стало понятно, что между Джикией и Абаскалем окончательно обозначилось противоречие. В чём именно оно заключается — до сих пор непонятно. Но прояснилось то, что вряд ли эти ребята в дальнейшем будут совместимы. Абаскаль в таких ситуациях любит отмолчаться.

Когда наступает момент противоречия между игроком, лидером клуба, и главным тренером — возможно только два способа развития событий. Либо уходят оба, либо уходит игрок. Так, чтобы из-за игрока уходил тренер — из этого никогда не происходит ничего хорошего. Не может игрок выбирать, какому тренеру в команде быть или не быть», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

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