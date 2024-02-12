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Кураньи: Овечкин — топ-спортсмен, лучший хоккеист для меня

Кураньи: Овечкин — топ-спортсмен, лучший хоккеист для меня
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Бывший нападающий футбольного московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о своём отношении к форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

«Знаю ли я других российских спортсменов из России, если не считать футболистов «Динамо»? Александр Овечкин – топ-спортсмен, я познакомился с ним ранее. Постоянно смотрю его игры. Лично для меня это лучший хоккеист», – приводит слова Кураньи ТАСС.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Российский нападающий выступает за команду НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. На данный момент Александр занимает второе место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Россиянин забросил 835 шайб в 1395 играх, уступая по данному показателю лишь знаменитому канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки (894).

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