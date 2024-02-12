Журналистка из США назвала единственный тип броска, которым Овечкин ещё не забивал в НХЛ

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер прокомментировала рекорд российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. 10 февраля нападающий «столичных» в матче с «Бостон Брюинз» (3:0) забросил свою 57-ю шайбу в пустые ворота и обошёл лидера Уэйна Гретцки (56). Кроме того, Сильбер назвала единственный тип броска, которым Овечкин ещё не забивал в НХЛ.

«Ещё один день — ещё одна веха для капитана «Вашингтон Кэпиталз» Алекса Овечкина, который в субботу побил один из рекордов Уэйна Гретцки, преследуя его крупнейшее достижения.

Вторая половина сезона-2023/2024 пока что складывается удачно для 38-летнего хоккеиста, который забил голы в четырёх матчах подряд. А теперь после слабого старта кампании их количество возросло до 12 в сезоне. Похоже, он снова обретает свою игру, набрав 15 очков в последних 14 матчах.

Шайба Овечкина также стала 834-й в карьере, ему нужен ещё всего 61 гол, чтобы обогнать Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

Рекорд по голам в пустые ворота — один из многочисленных рекордов, которыми Овечкин уже владеет в департаменте голеадорства. Его 304 гола в большинстве — это самый высокий показатель в истории НХЛ. Он также забросил больше всех шайб в истории НХЛ, играя всего за одну команду.

Овечкин также забивал гол всеми типами бросков в своей карьере, кроме одного: с разворота из-за ворот», — приводит слова Сильбер The Hockey News.