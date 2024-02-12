Зарема Салихова высказалась о ситуации Джикии в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации капитана красно-белых Георгия Джикии, который потерял место в основном составе команды. Напомним, ранее агент футболиста заявлял, что Джикия может уйти из «Спартака», если во главе команды останется Гильермо Абаскаль. Сам испанец объяснял, что не хочет использовать на поле одновременно двух левоногих центральных защитников.

«Вместо того чтобы сделать официальное заявление от клуба, принять решение, сообщить о нём, футболист говорит сам. Не гендиректор, не спортивный директор, а сам Джикия. Замели проблему под ковёр. Теперь в играх, в которых Джикия будет на поле, вся футбольная общественность будет смотреть только на него, разглядывая под лупой любое неверное действие, и выносить свой вердикт, поднимая палец вверх и вниз — достоин он нового контракта или нет?

Это всё очень нездорово, потому что положительные действия воспринимаются как данность, а любую ошибку будут обсуждать ещё три недели. Руководству это на руку, конечно, фокус с Дуарте сместится на Джикию», — приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.

Напомним, Джикия потерял место в основном составе «Спартака», вместо него на поле стал чаще выходить Алексис Дуарте. Действующий контракт Георгия с красно-белыми рассчитан до конца мая 2024 года.