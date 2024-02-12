Россиянин из индийского «Мохаммедана» рассказал о работе под руководством Андрея Чернышова

Российский футболист индийского «Мохаммедана» Евгений Козлов рассказал о работе под руководством россиянина Андрея Чернышова.

«В «Мохаммедане» с Андреем Алексеевичем Чернышовым мне работается очень здорово. Тренировочный процесс очень интересный, хорошо себя ощущаю. Теперь дело осталось за малым — достичь того результата, который поставили перед командой. Это чемпионство. Нужно постараться приложить все усилия для этого», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Козлов успел сыграть по два матча за молодёжные команды России до 18 и 19 лет, где голевыми действиями не отметился. Евгений также принял участие в шести играх за национальную команду России до 21 года, в которых забил один мяч.