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Россиянин из индийского «Мохаммедана» рассказал о работе под руководством Андрея Чернышова

Россиянин из индийского «Мохаммедана» рассказал о работе под руководством Андрея Чернышова
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Российский футболист индийского «Мохаммедана» Евгений Козлов рассказал о работе под руководством россиянина Андрея Чернышова.

«В «Мохаммедане» с Андреем Алексеевичем Чернышовым мне работается очень здорово. Тренировочный процесс очень интересный, хорошо себя ощущаю. Теперь дело осталось за малым — достичь того результата, который поставили перед командой. Это чемпионство. Нужно постараться приложить все усилия для этого», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Козлов успел сыграть по два матча за молодёжные команды России до 18 и 19 лет, где голевыми действиями не отметился. Евгений также принял участие в шести играх за национальную команду России до 21 года, в которых забил один мяч.

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