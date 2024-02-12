Аллегри вышел на второе место по числу матчей во главе «Ювентуса»

Матч 24-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Удинезе» стал для главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри 405-м во главе «бьянконери». По этому показателю он догнал ещё одного легендарного специалиста — Марчелло Липпи. Больше игр во главе «Ювентуса» провёл только Джованни Трапаттони (596).

Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2021 года. До этого специалист работал с туринским клубом на протяжении пяти лет (в период с 2014 по 2019 год). Действующий контракт итальянца с «бьянконери» рассчитан до лета 2025-го. За свою тренерскую карьеру 56-летний наставник выиграл 13 титулов: 11 с «Ювентусом» и ещё два – с «Миланом».

Не так давно Аллегри достиг 300-й победы в матче Серии А. 56-летний специалист стал третьим тренером в истории высшего дивизиона чемпионата Италии с 300+ победами. До него подобное удавалось лишь Нерео Рокко (302) и Джованни Трапаттони (352).